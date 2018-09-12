Умер уральский поэт и писатель Александр Верников

17:12 | 14.09.2018

ims-ural.ru

12 сентября в Екатеринбурге ушел из жизни поэт, писатель, переводчик, педагог Александр Верников, сообщается на сайте Института международных связей.



«Александр Самуилович проработал в ИМС 18 лет. Он был талантливым переводчиком, писателем, педагогом. Его яркая и харизматичная личность останется в памяти сотен выпускников», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, Александр Верников покончил с собой.



«Саша Верник умер. Точно так же, как Боря (имеется в виду покончивший с собой уральский поэт Борис Рыжий. — Прим.)», — написал на своей странице в Facebook поэт Олег Дозморов.



Александр Верников родился в Серове в 1962 году. Окончил Свердловский пединститут. Писал стихи, прозу, работал переводчиком, преподавал. Печатался в журналах «Урал», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь» и других.



Редакция «Вечерних ведомостей» выражает соболезнования родным, друзьям и близким Александра.