Со стены дома в центре Екатеринбурга на головы людей падают куски штукатурки

В центре Екатеринбурга со стены дома по адресу Ленина, 54а, отваливаются куски штукатурки.Размеры отпавших кусков облицовки немалые, их падение сопровождается достаточно громким звуком. Судя по размерам кусков штукатурки, в случае их падения на человека наверняка будет причинен вред здоровью, при этом сотрясение головного мозга может быть не самым страшным исходом.К счастью, пока пострадавших нет. Однако несчастный случай может произойти в любой момент.