На Урале будут судить собственника подстанций, который не платил поставщикам энергоресурсов

16:39 | 14.09.2018

politeka.net

В Екатеринбурге перед судом предстанет собственник электроподстанций «Шабры», «Целлюлозная», «Подволошная» Сергей Фролов, обвиняемый по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с августа 2011 года по февраль 2017 года обвиняемый не оплачивал электроэнергию, причинив таким образом ущерб АО «Екатеринбургэнергосбыт» на сумму более 195 млн рублей и свердловскому филиалу ОАО «Энергосбыт +» на сумму свыше 130 млн рублей.



Кроме того, Фролов использовал электроэнергию для нужд подконтрольных ему организаций без заключения договоров.