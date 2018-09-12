Отличаются только номерами: в Екатеринбурге появилось 47 улиц Баритовых

15:49 | 14.09.2018

yarodom.livejournal.com

47 улиц в Чкаловском районе Екатеринбурга (микрорайон Свободный-2) получили наименование «Баритовая» с порядковыми номерами от 1 до 47: «1-я Баритовая», «2-я Баритовая»… «47-я Баритовая». Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.



Напомним, что в Екатеринбурге уже есть шесть улиц Яшмовых и 20 Кианитовых проездов.