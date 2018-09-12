Новости дня
15:23 | 14.09.2018
пресс-служба Уральского таможенного управления
В Кольцово у екатеринбуржца изъяли кастет, который он вез с Кипра в подарок другу
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, кастет изъяли для криминалистической экспертизы. Если его признают холодным оружием, пассажира привлекут к административной ответственности.
Екатеринбуржец рассказал, что купил кастет на одном из рынков Ларнаки. Местный гид заверил туриста, что «сувенир» можно без проблем переместить через границу.
Этим летом число случаев перемещения холодного оружия на таких туристических направлениях, как Анталия и Кипр, выросло на 40%.
© «Вечерние Ведомости»
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