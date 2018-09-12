Дело бывшего высокопоставленного сотрудника свердловской прокуратуры поступило на пересмотр в облсуд

15:18 | 14.09.2018

В Свердловский областной суд поступили на пересмотр материалы уголовного дела в отношении юриста, бывшего начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области Ивана Яременко, адвоката Никиты Кошакова и заместителя директора по организационно-правовым вопросам МУП «Муниципальная управляющая компания ГО Красноуральск» Андрея Медведева. Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга 28 апреля 2018 года в отношении вышеуказанных лиц вынес обвинительный приговор и в зависимости от роли и степени участия каждого в противоправных деяниях признал их виновными в покушении на мошенничество, подстрекательстве и пособничестве в покушении на мошенничество и покушении на посредничество во взяточничестве.



По версии следствия, с января по октябрь 2016 года заместитель директора по организационно-правовым вопросам МУП «Муниципальная управляющая компания ГО Красноуральск» Андрей Медведев при рассмотрении арбитражным судом дела по иску двух коммерческих фирм решил похитить принадлежащие им денежные средства.



К реализации умысла он привлек своего знакомого, юриста, бывшего начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области Ивана Яременко, который обратился к представителям организаций с предложением за вознаграждение в сумме 3 млн рублей не предоставлять суду документы, подтверждающие позицию администрации Красноуральска. Реально выполнять обещанное соучастники не намеревались. Преступление не было доведено до конца в связи с отказом руководства фирм от передачи денег злоумышленникам.



В сентябре 2016 года Иван Яременко обратился к своему знакомому Никите Кошакову, являвшемуся сотрудником Екатеринбургского городского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов (ранее он также принимал участие в рейдах против подпольного игрового бизнеса, а после защищал интересы букмекеров), и предложил ему свои услуги в качестве посредника при передаче денежного вознаграждения от руководителя коммерческой организации за принятие мер по обеспечению вынесения желаемого судебного решения.



Несмотря на отсутствие реальной возможности повлиять на результаты рассмотрения арбитражного дела, Кошаков согласился и обозначил размер своего вознаграждения в сумме 2 млн рублей. После этого юрист обратился к директору фирмы и сообщил, что для решения проблемы требуется уплатить 3,5 млн рублей, намереваясь обратить разницу в сумме 1,5 млн рублей в свою пользу.



Данное преступление соучастники также не смогли довести до завершения, поскольку 11 октября 2016 года Иван Яременко был задержан оперативниками УФСБ возле торгового комплекса «Мегаполис» в Екатеринбурге при получении денег.



Расследование проводило четвертое следственное управление Главного следственного управления СК России.