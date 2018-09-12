Число миллиардеров на Среднем Урале значительно выросло

15:15 | 14.09.2018

Количество миллиардеров в Свердловской области существенно выросло, по итогам 7 месяцев текущего года 17 жителей региона задекларировали доход больше 1 миллиарда рублей, об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС. Если быть точным, то количество миллиардеров, по сравнению с прошлым годом, выросло в 2,83 раза, в прошлом году на Среднем Урале было всего 6 человек, чьи доходы перевалили за миллиард рублей.



Всего в налоговое ведомство поступило 227 тысяч деклараций от физических лиц, их общее количество увеличилось на 4,5 %. Увеличилось в общем числе и количество богатых людей, пожелавших задекларировать свои доходы.



Так, доход в 1 миллион рублей задекларировали 25 тысяч человек, рост к прошлому году составил 14 %. Жителей региона с доходом от 1 до 10 миллионов рублей чуть меньше — 24 тысячи человек. О доходах от 10 до 100 миллионов рублей отчитались 787 человек, а это на 12 % больше, чем годом ранее. От 100 до 500 миллионов рублей за год получили 96 жителей области. Доход от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей получили 13 жителей Среднего Урала.



В сообщении пресс-службы налогового ведомства уточняется, что 9,6 тыс. деклараций из общего количества поступивших представлены индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, главами крестьянско-фермерских хозяйств, арбитражными управляющими.