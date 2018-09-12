Не успевал выполнять новые заказы: директора ритуального агентства в Красноуральске обвиняют в краже ограждения могилы

14:52 | 14.09.2018

В.Н. Горелых

В Красноуральске раскрыли кражу металлической оградки на местном кладбище. В совершении преступления подозревается директор одного из ритуальных агентств города. Мужчина 1979 года рождения пояснил, что не успевал выполнить новые поступившие от клиентов заказы, поэтому решил украсть ограждение прямо с могилы.



Как сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.



Также установлено, что руководитель ритуального агентства может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.