Накануне вечером в Екатеринбурге кортеж ДПС устроил погоню за мигрантами на Daewoo Nexia (Видео)

14:29 | 14.09.2018

yuga.ru

Накануне вечером сотрудники ДПС заметили на улице Армавирской в Екатеринбурге автомобиль Daewoo Nexia, из салона которого со стороны задней пассажирской двери выглядывал пассажир. Водитель проигнорировал требование инспекторов остановиться, и началась погоня.



При преследовании водитель нарушал правила дорожного движения: проезжал на запрещающий сигнал светофора, снес торговый павильон. О превышении скоростного режима и говорить не приходится.



Задержать нарушителя удалось только на улице Артинской около дома №25. Водитель, видимо не совсем хорошо зная район, заехал на территорию овощебазы «Урожай» в надежде выехать с другой стороны, но попал в тупик, где и был задержан вместе с пассажирами.







Крайне удивлена была, заехавшему на базу кортежу и охрана объекта. Сначала мимо изумлённого охранника пронёсся, как ракета, автомобиль Daewoo Nexia, а следом за ним, не снижая скорости, не менее десятка, с включенными проблесковыми маяками, машин ГИБДД.



Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, за рулем находился 24-летний уроженец одной из среднеазиатских республик с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении «лихого» водителя возбуждено сразу пять административных производств. Также за неповиновение сотрудникам полиции привлечены к ответственности и пассажиры автомобиля.