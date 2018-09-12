Свердловский облсуд перенес дату пересмотра решения о досрочном освобождении бывшего «смотрящего» за Ревдой Николая Смовжа

14:29 | 14.09.2018

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Рассмотрение протеста прокуратуры с требованием пересмотреть решение Синарского райсуда Каменска-Уральского о досрочном освобождении из колонии авторитетного бизнесмена из Ревды Николая Смовжа, которое должно было состояться 13 сентября, перенесено на 20 сентября. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, заседание отложили по ходатайству осужденного.



Рассматривать жалобу будет судья Наталья Сивкова, которая ранее работала в Ленинском районном суде Екатеринбурга, где, в частности, рассматривала жалобу адвокатов шеф-редактора Znak.com Аксаны Пановой на постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела.



Напомним, что 23 мая 2016 года Свердловский облсуд вынес обвинительный приговор Смовжу. Ему назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима за организацию и участие в убийстве 4 человек. Между тем есть мнение, что часть преступлений Смовж не совершал, а процесс в отношении него был инициирован с целью лишить его бизнеса в виде торгового центра «Квартал» в Ревде.



23 марта судья Верх-Исетского райсуда Евгений Зырянов удовлетворил ходатайство заключенного (более известного как «Палыч») об освобождении от наказания в связи с тяжелой болезнью (авторитет действительно болен и имеет серьезные проблемы со здоровьем), но прокуратура обжаловала решение.

Дело об освобождении Смовжа отправили на новое рассмотрение. Верх-Исетский райсуд передал материалы коллегам в Синарский суд Каменска-Уральского по месту отбывания наказания (ИК-47). Синарский райсуд снова удовлетворил ходатайство Смовжа о досрочном освобождении в связи с состоянием здоровья, но надзорное ведомство вновь не согласилось с позицией суда первой инстанции.