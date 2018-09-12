Мэрия Екатеринбурга прокомментировала ситуацию с энтеровирусной инфекцией в школах

13:48 | 14.09.2018

dialog1918.ru

В мэрии Екатеринбурга успокоили жителей насчет заболеваемости детей энтеровирусной инфекцией. Ситуация под контролем, в городе наблюдается обычная сезонная заболеваемость, ее уровень даже ниже, чем в прошлом году.



С начала сентября по предварительным диагнозам зарегистрировано 73 случая инфекции: 65 — у детей, восемь — у взрослых. Самая массовая заболеваемость в гимназии № 5, где установлено 18 случаев энтеровирусной инфекции, 13 из них — менингит (одна из форм заболевания). 15 детей находятся на стационарном лечении.



Также по два случая заболевания энтеровирусной инфекцией зафиксировано в школах № 25 и № 85. Все заболевшие дети находятся в больнице № 40 в удовлетворительном состоянии.



«Серозный менингит — это весьма легкое заболевание. Всегда протекает с 100%-ным выздоровлением», — отметила первый заместитель начальника управления здравоохранения администрации города Татьяна Савинова.



Заболевание передается воздушно-капельным, контактно-бытовым и водно-пищевым путями.