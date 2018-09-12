Предварительная причина пожара в гипермаркете на улице Победы – аварийный режим работы электрооборудования

13:15 | 14.09.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Эксперты МЧС считают наиболее вероятной причиной пожара в пристрое гипермаркета стройматериалов на улице Победы в Екатеринбурге аварийный режим работы электрооборудования. В настоящее время пожарные дознаватели и следственные органы продолжают выяснять обстоятельства возгорания.



«Образцы электропроводки, изъятые с места пожара, направлены на пожарно-техническую экспертизу, по результатам которой будет установлена окончательная причина пожара», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Напомним, что пожар произошел накануне поздно вечером. Информация о возгорании поступила в 23:09. Площадь пожара составила 150 кв. м. Чтобы справиться с огнем, пожарным понадобилось 50 минут. Пострадавших нет.