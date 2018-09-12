За публичное оскорбление сотрудника полиции уральца приговорили к исправительным работам

12:53 | 14.09.2018

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Житель Нижнего Тагила Михаил Чесноков признан виновным в публичном оскорблении представителя власти.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в феврале тагильчанин был задержан за дебош в кафе. Когда мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции, он в присутствии гражданских посетителей демонстративно и дерзко выражался грубой нецензурной бранью в адрес помощника дежурного.



Отмечается, что Чесноков ранее судим за оскорбления сотрудников полиции, кражи и насильственные действия. Во время суда он продолжал выражать неуважение к правоохранительным органам.



В итоге суд приговорил тагильчанина к 11 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % заработной платы в доход государства. Если мужчина будет уклоняться от наказания, оно может быть заменено лишением свободы.