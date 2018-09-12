Порядка трех тысяч свердловчан остались без света из-за непогоды

11:45 | 14.09.2018

В Свердловской области ликвидированы последствия вчерашних неблагоприятных погодных условий – сильного дождя и ветра. По данным «МРСК Урала», порядка трех тысяч жителей остались без электричества из-за отключений в распределительных сетях 0,4-10 кВ.



Больше всего пострадали Сысертский и Белоярский городские округа. Также отключения фиксировались в в Красноуфимском муниципальном районе, Волчанском городском округе и пригороде Екатеринбурга (Сысерть, Бородулино, Большое Седельниково, Черданцево, Новоипатово, Кашино, Ключи, Верхняя Сысерть).



Специалисты «Свердловэнерго» работали всю ночь. Сейчас последствия непогоды ликвидированы, остались только точечные заявки от потребителей.

