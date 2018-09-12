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10:59 | 14.09.2018

На велодорожки в Шарташском лесопарке потратят 360 млн рублей

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет работы по благоустройству Шарташского лесопарка: капитальный ремонт дороги (протяженностью 4,2 км), создание обособленной велодорожки (2,8 км), обустройство тротуаров и другое.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, работы будут проводиться в северо-западной части Шарташского лесного парка на участке от улицы Отдыха до улицы Поселок Пески.

Работы должны быть завершены до 20 декабря 2020 года. Стоимость работ - 360,2 млн рублей.

Проект благоустройства Шарташского лесопарка, одобренный летом, предусматривает разделение лесопарка на функциональные зоны: спортивно-оздоровительные, прогулочные, научно-исторические, зоны активного и тихого отдыха, зоны детского отдыха, а также зону покоя и зону участков, рекомендованных к лесовосстановлению.

© «Вечерние Ведомости»

 


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