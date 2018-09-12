На Среднем Урале ожидаются сильные дожди, град и штормовой ветер

10:25 | 14.09.2018

tirasadmin.org

Сегодня, 14 сентября, местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.



«Предупреждение о возможном ухудшении погодных условий направлено в муниципальные образования с целью принятия дополнительных мер по снижению риска возникновения аварийных ситуаций. В готовность к реагированию на возможные происшествия приведены аварийно-восстановительные бригады, силы и средства МЧС», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.



Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности:



- не совершать походы и прогулки в лесной зоне, отдых на воде;

- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

- во время грозы не пользоваться электроприборами;

- соблюдать правила дорожного движения.

- если непогода застала вас на улицах населенного пункта, держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев;

- не пытаться найти укрытие под деревьями, т. к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может травмировать;

- двигаясь в непогоду по автодорогам, постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку — и оставаться там на время ухудшения погодных условий. Если сделать это невозможно, остановить автомобиль на обочине или специально оборудованной стоянке, включить световую сигнализацию автомобиля и не начинать движение до улучшения погоды.