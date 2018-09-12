В Екатеринбурге судебные приставы задержали мужчину с револьвером

09:41 | 14.09.2018

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Судебные приставы задержали на пункте пропускного контроля судебного участка № 7 мирового судьи Железнодорожного районного суда Екатеринбурга мужчину с самодельным огнестрельным оружием — револьвером.



«Оружие имело признаки самодельного производства, по виду напоминающее револьвер, предположительно боевое (о чем можно будет утверждать после заключения баллистической экспертизы)», — сообщает пресс-служба УФССП по региону.



Сам мужчина пояснил, что нашел оружие у мусорных баков рядом со зданием судебного участка. Так как у гражданина не было с собой документов, его передали сотрудникам полиции.