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09:23 | 14.09.2018
пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Накануне на улице Победы произошел пожар в гипермаркете
«В пристрое в основному зданию гипермаркета складировались строительные материалы. Пожарные оперативно локализовали огонь, не дав ему распространиться на вторую часть пристроя и торговые площади гипермаркета», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 58 человек личного состава.
Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
© «Вечерние Ведомости»
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