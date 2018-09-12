Накануне на улице Победы произошел пожар в гипермаркете

Информация о возгорании в пристрое к гипермаркету строительных и отделочных материалов на улице Победы поступила накануне в 23:09. Площадь пожара составила 150 кв. м. Чтобы справиться с огнем, пожарным понадобилось 50 минут. Пострадавших нет.«В пристрое в основному зданию гипермаркета складировались строительные материалы. Пожарные оперативно локализовали огонь, не дав ему распространиться на вторую часть пристроя и торговые площади гипермаркета», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.В тушении пожара были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 58 человек личного состава.Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.