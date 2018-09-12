Строительство нового здания свердловского УФСБ может начаться в следующем году. Первый госконтракт уже разыграли

00:55 | 14.09.2018

Фото: Яндекс.Панорамы

УФСБ России по Свердловской области, судя по всему, приступило к планировке и проекту межевания территории в границах проспекта Ленина — улиц Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова в Екатеринбурге, где планируется реконструкция существующего здания ФСБ, которое по плану должно стать 18-этажным.



Согласно сайту госзакупок, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и ЖКХ РФ» 13 сентября заключило контракт с екатеринбургским проектным бюро ООО «Формика-Арх» стоимостью 10,8 миллионов рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Комплекс зданий УФСБ России по Свердловской области в г. Екатеринбурге».



Согласно условиям технического задания, компания в срок до 22 марта 2019 года обязана разработать технологические и интерьерные решения, согласно которым будут предусмотрены центральный тепловой пункт, встроенные стоянки и автосервис, столовая на 180 посадочных мест, зал на 504 места, тир, зал борьбы, поликлиника, архив, библиотека, склады, лаборатории, серверные и так далее.



Второй контракт касается, вероятно, модернизации музея истории органов безопасности Среднего Урала, который был создан 17 декабря 1982 года (в настоящее время является историко-демонстрационным залом УФСБ России по Свердловской области, где традиционно проходят церемонии принятия воинской присяги и посвящения молодых сотрудников). Так, контракт по выполнению научно-экспозиционной документации и архитектурно-художественного проекта экспозиции музея ФСБ на объекте: «Комплекс зданий УФСБ России по Свердловской области в г. Екатеринбурге» выиграл «Уральский региональный институт музейных проектов», который ранее создавал музей авиакомпании «Уральские авиалинии».



Стоимость выполнения работ составляет 488 тысяч 250 рублей. За эту сумму подрядчик обязан создать полный комплект научной документации, необходимой для создания экспозиции, провести анализ имеющейся фондовой базы, определить объем предметов, требующих воспроизведения (фотокопии, макеты и др), подготовить художественную концепцию и архитектурно-художественный проект экспозиции музея в компьютерной графике. Заказчиком выступает также ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и ЖКХ РФ».