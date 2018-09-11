Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


22:33 | 13.09.2018

В Каменском районе Свердловской области продолжается подготовка к референдуму по отзыву главы

Члены инициативной группы по проведению голосования по отзыву главы Каменского городского округа Сергея Белоусова всего за три дня собрали 600 голосов при 1200 необходимых для референдума, на котором будет рассматриваться вышеобозначенный вопрос. Собрать оставшиеся подписи необходимо до 24 сентября. Таким образом, никаких сомнений в том, что референдум состоится, почти не остается – для Сергея Белоусова это будет экзамен на прочность, после которого он может потерять свой пост.

С требованием отставки главы Каменского района жители начали выступать еще зимой 2018 года, когда в период с 23 января по 9 февраля произошло 12 аварий на сетях теплоснабжения, в результате чего жители поселков Мартюш, Колчедан и Сосновское остались без тепла. После вмешательства депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера, вставшего на защиту сельчан и прокуратуры, аварии были устранены.

В мае каменцы вышли на одиночные пикеты с требованием отставки Белоусова. Одним из основных аргументов пикетчиков послужили многочисленные проблемы в сфере ЖКХ: общая изношенность коммунальных сетей муниципалитета составляет уже 70 %, отсюда ставшие уже традиционными аварии с отключением теплоснабжения.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

22:48 | 13.09.2018
В уральской столице состоится конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья

22:33 | 13.09.2018
В Каменском районе Свердловской области продолжается подготовка к референдуму по отзыву главы

21:58 | 13.09.2018
Евгений Куйвашев завершил ряд рабочих встреч с избранными депутатами гордумы Екатеринбурга

21:43 | 13.09.2018
На Урале полиция задержала подозреваемого в убийстве 10-летней девочки

20:18 | 13.09.2018
В Екатеринбурге звонницу Успенского собора украсил шеститонный колокол

19:07 | 13.09.2018
Александр Караваев отказался от мандата депутата гордумы Екатеринбурга

18:49 | 13.09.2018
Максим Решетников: «В благоустройстве территорий важна каждая «мелочь»

18:43 | 13.09.2018
Максим Решетников: «Развитие социальной инфраструктуры должно учитывать пожелания жителей края»

18:06 | 13.09.2018
СКР опубликовал фото предполагаемого убийцы 10-летней девочки в Каменске-Уральском

18:06 | 13.09.2018
В столице Прикамья проходит месячник гражданской защиты

17:46 | 13.09.2018
Вынесен приговор члену группы, угнавшей в Екатеринбурге 22 автомобиля

комментариев: 1

17:23 | 13.09.2018
В уральской столице проходит Европейско-Азиатский правовой конгресс

17:08 | 13.09.2018
В двойном ДТП в Курганской области пострадали два брата 15 и 10 лет

17:05 | 13.09.2018
Депутаты ЗС Пермского края обсудили вопросы военно-патриотического воспитания

16:54 | 13.09.2018
Уровень удовлетворенности свердловчан жилищно-коммунальными услугами превысил 81%

16:53 | 13.09.2018
В субботу в Перми будет ограничено движение транспорта

16:47 | 13.09.2018
Пермяков приглашают к участию во всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны»

16:25 | 13.09.2018
До конца года предполагается завершить первый этап реконструкции дороги Березники — Соликамск

16:24 | 13.09.2018
МЧС предупреждает свердловчан о штормовом ветре

15:55 | 13.09.2018
Новый глава свердловского СКР Михаил Богинский приступил к работе

15:32 | 13.09.2018
На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет «Агрофорум» и гастрономический фестиваль «ЕврАзия Фест»

15:17 | 13.09.2018
Житель Прикамья потратил деньги коллеги на ставки

14:59 | 13.09.2018
В столице Прикамья определились победители 37 аукционов на право размещения НТО

14:59 | 13.09.2018
В Качканаре злостного алиментщика отправили в колонию на пять месяцев

14:46 | 13.09.2018
Молодежный парламент Пермского края предлагает помочь молодым семьям с ипотекой

14:36 | 13.09.2018
«Мы делаем не для отчетов, а для людей»: Евгений Куйвашев потребовал выполнения планов по благоустройству

14:20 | 13.09.2018
В Кургане будут судить 15-летнего школьника за разбойные нападения на детей с электрошокером

14:19 | 13.09.2018
Уралец, совершивший 11 нападений на пенсионеров, приговорен к шести годам

13:56 | 13.09.2018
В Свердловской области коллекторские организации оштрафованы почти на 1,4 млн рублей

13:56 | 13.09.2018
Чиновников наказали за мусорные свалки на курортных озерах Зауралья

13:39 | 13.09.2018
Пермский шахматный клуб получил в подарок новые шахматы

13:32 | 13.09.2018
Екатеринбург подключат к теплу в четыре этапа

13:19 | 13.09.2018
Екатеринбуржцу, ударившему по голове сотрудника полиции, дали два года

13:18 | 13.09.2018
Житель Прикамья осужден за преступления в отношении жены

13:09 | 13.09.2018
Челябинский лицей спасут от регулярных затоплений

12:47 | 13.09.2018
Ночные ремонтные работы на Чусовском мосту завершены

12:43 | 13.09.2018
Жители Пермского края могут получить налоговое уведомление в МФЦ

12:41 | 13.09.2018
Из-за «Кросса нации» в уральской столице изменятся схемы движения трамваев и троллейбусов

12:37 | 13.09.2018
В Прикамье стартовала подготовка к проведению XXVII Всемирного фестиваля «Российская студенческая весна»

12:12 | 13.09.2018
В Екатеринбурге фиксируются новые случаи заболевания менингитом

11:52 | 13.09.2018
Роспотребнадзор выявил нарушения в деятельности предприятия, обеспечивающего водоснабжение уральского поселка

11:31 | 13.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 11 сентября 2018 года

11:28 | 13.09.2018
В Кургане ждущие расселения жители бараков годами живут без воды и с протекающей крышей. «О них никто не должен забывать»

11:13 | 13.09.2018
Евгений Куйвашев подвел итоги выборов 9 сентября

10:51 | 13.09.2018
Свердловская прокуратура проводит проверку по факту разрыва селезенки у девочки в детском саду

10:32 | 13.09.2018
На площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» стартует Евразийский фестиваль современного искусства

10:16 | 13.09.2018
Еще один случай заболевания менингитом выявлен в екатеринбургской школе

10:03 | 13.09.2018
Судебные приставы из Екатеринбурга во время похода спасли девушку в горах

09:32 | 13.09.2018
В Первоуральске виновник смертельного ДТП осужден на три года

01:07 | 13.09.2018
Детям-сиротам из Ивделя купят новые квартиры. Прошлогодняя «госзакупка» вылилась в скандал


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 