В Каменском районе Свердловской области продолжается подготовка к референдуму по отзыву главы

22:33 | 13.09.2018

Члены инициативной группы по проведению голосования по отзыву главы Каменского городского округа Сергея Белоусова всего за три дня собрали 600 голосов при 1200 необходимых для референдума, на котором будет рассматриваться вышеобозначенный вопрос. Собрать оставшиеся подписи необходимо до 24 сентября. Таким образом, никаких сомнений в том, что референдум состоится, почти не остается – для Сергея Белоусова это будет экзамен на прочность, после которого он может потерять свой пост.



С требованием отставки главы Каменского района жители начали выступать еще зимой 2018 года, когда в период с 23 января по 9 февраля произошло 12 аварий на сетях теплоснабжения, в результате чего жители поселков Мартюш, Колчедан и Сосновское остались без тепла. После вмешательства депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера, вставшего на защиту сельчан и прокуратуры, аварии были устранены.



В мае каменцы вышли на одиночные пикеты с требованием отставки Белоусова. Одним из основных аргументов пикетчиков послужили многочисленные проблемы в сфере ЖКХ: общая изношенность коммунальных сетей муниципалитета составляет уже 70 %, отсюда ставшие уже традиционными аварии с отключением теплоснабжения.