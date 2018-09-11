На Урале полиция задержала подозреваемого в убийстве 10-летней девочки

21:43 | 13.09.2018

Сегодня был задержан подозреваемый в убийстве 10-летней девочки, совершенном в Каменске Уральском. Известно, что он был задержан правоохранительными органами в Челябинской области.



Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, расследование уголовного дела продолжается, в ближайшее время с участием подозреваемого в убийстве девочки будут проведены необходимые следственные мероприятия. По информации начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, в самое ближайшее время разыскиваемого доставят под конвоем в Свердловскую область оперуполномоченные угрозыска.



Напомним, 12 сентября в одной из квартир жилого дома на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском было обнаружено тело десятилетней девочки с признаками насильственной смерти. Следственным отделом по городу Каменску-Уральскому было возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).