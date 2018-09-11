В Екатеринбурге звонницу Успенского собора украсил шеститонный колокол

20:18 | 13.09.2018

Фото: Екатеринбургская епархия

Сегодня на колокольню екатеринбургского Успенского собора, расположенного на ВИЗе, установили шеститонный колокол, который стал 13-м по счету в звоннице.



По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, новый колокол Успенского собора был отлит из специальной бронзы в июне в Каменске-Уральском. Позже он был доставлен в собор, где его поднятие благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



Отметим, что в настоящий момент Успенский собор восстанавливается: до 2009 года он использовался под хлебзавод.