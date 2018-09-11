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20:18 | 13.09.2018
Фото: Екатеринбургская епархия
В Екатеринбурге звонницу Успенского собора украсил шеститонный колокол
По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, новый колокол Успенского собора был отлит из специальной бронзы в июне в Каменске-Уральском. Позже он был доставлен в собор, где его поднятие благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Отметим, что в настоящий момент Успенский собор восстанавливается: до 2009 года он использовался под хлебзавод.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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