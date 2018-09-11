Вынесен приговор члену группы, угнавшей в Екатеринбурге 22 автомобиля

17:46 | 13.09.2018

365info.kz

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Михаила Шатунова к четырем годам в колонии общего режима за кражи автомобилей в составе организованной группы.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, группа угнала 22 машины. Шатунов участвовал в 15 эпизодах.



Злоумышленники похищали автомобили с крупных парковок, расположенных на территории Чкаловского, Ленинского и Верх-Исетского районов города. Они выбирали на парковке места, не оборудованные камерами видеонаблюдения, с помощью специального устройства (кодграббера) угоняли автомобили, помещали в арендованные гаражи, затем подыскивали в Интернете «битые» машины, аналогичные похищенным.



«В дальнейшем изменялись идентификационные номера кузова и двигателя похищенных автомобилей. После чего по документам, принадлежащим владельцам проданных автомобилей, указанные автомобили продавались новым собственникам. В результате деятельности обвиняемых причинен ущерб потерпевшим на общую сумму 12,5 млн рублей», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.



Так как Шатунов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Автомобили на сумму более 7,4 млн рублей удалось разыскать и вернуть владельцам.



Суд рассматривает уголовное дело в отношении других членов преступной группы.