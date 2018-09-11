Уровень удовлетворенности свердловчан жилищно-коммунальными услугами превысил 81%

16:54 | 13.09.2018

tumentoday.ru

Уровень удовлетворенности жителей Свердловской области жилищно-коммунальными услугами превышает 81%, сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Андрей Кислицын.



На данный момент в регионе одобрен проект Стратегии развития ЖКХ до 2035 года. Он предусматривает такие направления работы, как капитальный ремонт многоквартирных домов, информатизация энергетического комплекса, создание современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, внедрение энергоэффективных технологий и другое.



Власти планируют реализовывать программы «Чистая среда», «Технологии комфорта», «Тепло и уют в каждый дом», «Мой город - современный город», «Тысяча дворов», «Городской парк», «Голубое топливо» и «Чистая вода».