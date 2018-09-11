МЧС предупреждает свердловчан о штормовом ветре

16:24 | 13.09.2018

kaznews.kz

Завтра, 14 сентября, на территории Свердловской области ожидается усиление ветра до 15–20 м/сек. В связи с этим свердловское ГУ МЧС призывает жителей соблюдать правила безопасности.



Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Лучше не парковать автомобили под деревьями, вблизи зданий и рекламных конструкций. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры нужно обесточить все электробытовые приборы. Также следует быть особенно осторожными с огнем.