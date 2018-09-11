Новый глава свердловского СКР Михаил Богинский приступил к работе

15:55 | 13.09.2018

Сегодня приступил к исполнению служебных обязанностей новый начальник СУ СКР по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Вячеславович Богинский, об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, что указом Президента РФ от 28 августа Михаил Богинский назначен главой свердловского СКР на пятилетний срок. До этого он возглавлял управление СКР по Тюменской области.



Прежний глава СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин весной был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.



Михаил Богинский родился в Казани 10 ноября 1969 года. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета. После службы в армии начал свою трудовую деятельность в органах прокуратуры. До 2007 года работал в Республике Татарстан, затем занял должность руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области. В 2011 году назначен руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области.