На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет «Агрофорум» и гастрономический фестиваль «ЕврАзия Фест»

15:32 | 13.09.2018

rg.ru

С 19 по 21 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет XIX специализированная выставка «Агрофорум», участие в которой примут сельхозпроизводители со всей России и стран ближнего зарубежья.



На выставке будут представлены выращенные на Урале фрукты и овощи, продукция перерабатывающей промышленности, а также сельскохозяйственная техника, материалы и инструменты для переработки, упаковки и хранения, минеральные добавки для растений.



Также в рамках «Агрофорума» состоится совещание, посвященное перспективам развития экспорта в Свердловской области, научно-практическая конференция по развитию сельского хозяйства и совещание на тему состояния отрасли животноводства.



Горожан ждет и другая программа. В эти дни также пройдет гастрономический фестиваль «ЕврАзия Фест». Посетителей ждут зрелищные конкурсы по кулинарному мастерству, мастер-классы по приготовлению капкейков и кексов и многое другое.