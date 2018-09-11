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14:59 | 13.09.2018
regnum.ru
В Качканаре злостного алиментщика отправили в колонию на пять месяцев
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. В первом случае к нему применили наказание в виде 60 часов обязательных работ, во втором случае — в виде шести месяцев исправительных работ, но ничего не помогло, и тогда наказание заменили двумя месяцами лишения свободы.
В этот раз суд, с учетом личности подсудимого, приговорил Ежова к пяти месяцам в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
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