В Качканаре злостного алиментщика отправили в колонию на пять месяцев

14:59 | 13.09.2018

regnum.ru

50-летний житель Качканара Эдуард Ежов признан виновным в уклонении от уплаты средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка без уважительных причин. Задолженность превышает 1,1 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. В первом случае к нему применили наказание в виде 60 часов обязательных работ, во втором случае — в виде шести месяцев исправительных работ, но ничего не помогло, и тогда наказание заменили двумя месяцами лишения свободы.



В этот раз суд, с учетом личности подсудимого, приговорил Ежова к пяти месяцам в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.