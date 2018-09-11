«Мы делаем не для отчетов, а для людей»: Евгений Куйвашев потребовал выполнения планов по благоустройству

В ходе заседания регионального кабинета министров губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить безусловное выполнение всех планов по благоустройству территорий в муниципалитетах.Сейчас, по данным министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, в 28 муниципальных образованиях работы выполнены более чем на 50 %. В Асбесте, Ирбите, Березовском и Верхнесалдинском городских округах отстают от графика.«Контроль и уровень требований к благоустройству территорий самый высокий. И мы не намерены снижать планку — все, что мы делаем по модернизации городской среды, мы делаем не для отчетов, а для людей. Поручаю провести комплексное обследование по муниципалитетам и через неделю сделать доклад», — заявил Евгений Куйвашев.По поручению губернатора контролировать ход и качество работ будут вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт и глава Госжилнадзора Алексей Россолов.