Уралец, совершивший 11 нападений на пенсионеров, приговорен к шести годам

14:19 | 13.09.2018

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

36-летний житель Екатеринбурга приговорен судом к шести годам строгого режима за грабежи. Он признан виновным в 11 нападениях на пенсионеров.



Преступления совершались в период с февраля по март 2018 года на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Злоумышленник, под предлогом оказания помощи пенсионерам, похищал их деньги и имущество.



Так, одна из потерпевших – 86-летняя женщина – рассказала, что в подъезде дома на проспекте Космонавтов к ней подошел мужчина и предложил помочь донести тяжелую сумку. Затем он отобрал имущество пенсионерки и скрылся.



Установить личность и задержать преступника удалось по фотороботу.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 15 при поддержке коллег из городского Управления внутренних дел.