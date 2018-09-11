В Свердловской области коллекторские организации оштрафованы почти на 1,4 млн рублей

13:56 | 13.09.2018

voipscan.ru

В 2018 году в Свердловской области организации по взысканию просроченной задолженности оштрафованы на 1 миллион 380 тысяч рублей. Основанием стали нарушения, выявленные по обращениям граждан, а также в ходе плановых проверок.



«В законную силу вступили 30 судебных актов в отношении юридических лиц по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» с назначением наказания в виде административных штрафов на общую сумму 1 380 000 рублей», - сообщает пресс-служба УФССП по региону.



Напомним, если вы стали жертвой неправомерной деятельности коллекторов, об этом можно сообщить в УФССП России по Свердловской области в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей.