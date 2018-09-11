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13:32 | 13.09.2018

homius.ru

Екатеринбург подключат к теплу в четыре этапа

17 сентября в Екатеринбурге официально стартует отопительный сезон. Во все дома тепло должно прийти до 1 октября. Запуск теплоснабжения будет проходить в четыре этапа. При этом возможно изменение сроков подключения при технической неготовности потребителя и наличии финансовой задолженности, уточнили в пресс-службе ЕТК.

Первый этап (с 17 по 19 сентября):

- Орджоникидзевский район: Уралмаш (Космонавтов, Бак. Комиссаров, Ломоносова, Кузнецова);
- Ленинский: Московская горка (Шейнкмана, Куйбышева, 8 марта, Фурманова, Большакова);
- Верх-Исетский: Юго-Запад (Гурзуфская, Белореченская), Репина, Шуамяна, Ключевская, Черкасская, Зоологическая, С.Дерябина, мкр-н Широкая речка;
- Кировский район: ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого);
- Железнодорожный: Завокзальный (Завокзальная, Ереванская, Артинская), Сортировка (Пехотинцев, С.Перовской, Бебеля).
- г. Березовский

Второй этап (с 20 по 23 сентября):

- Верх-Исетский район: Центр (Попова, Московская, Шейнкмана, А.Валека, Февральской революции, 8 Марта, Ленина);
- Орджоникидзевский: Эльмаш (Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Кр. командиров, Войкова, Стачек);
- Ленинский: Центр (Попова, Шейнкмана, Московская, Ленина, Хохрякова, Вайнера), Ю-з (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, С. Дерябиной).

Третий этап (с 24 по 26 сентября):

- Ленинский район: Центр (Толмачева, Пушкина, Горького, 8 марта, Ленина, Шейнкмана, Театральный, Банковский, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова, Куйбышева, Н.Воли); Автовокзал (Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса, Цвиллинга, Фурманова, Ст.Разина, Чапаева);
- В-Исетский: Центр (Н.Рабочей молодежи, ВИЗ-бульвар, А.Валека, Московская, ВИЗ бульвар, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова); ВИЗ (Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева, Токарей)
- Октябрьский: Синие Камни, Парковый (Восточная, Тверитина, Ткачей), Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева, Центр (Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина)
- Чкаловский: Ботаника (Шварца, Крестинского, Родонитовая), Машинная, Чайковского
- Кировский: Центр (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, К.Либкнехта, Тургенева, Толмачева);
- Орджоникидзевский: Эльмаш (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Уралмаш (Градмаш-Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская.

Четвертый этап (с 27 по 30 сентября):

- Железнодорожный район: Сортировка (Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова; Центр (Челюскинцев, Братьев Быковых, пер.Красный, Мельковская);
- Ленинский: Серова, Сурикова, Щорса;
- Кировский: Пионерский поселок (Учителей, Сулимова, Д.Зверева, пер.Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская);
- Орджоникидзевский: Эльмаш (Войкова, Ст. Большевиков, Кр. Командиров, Кобозева, Ползунова)
- г. Верхняя Пышма



График подключения потребителей Екатеринбурга от локальных котельных пройдет в три этапа.

Первый этап (с 17 по 19 сентября):

Октябрьский район: Луганская 27
Железнодорожный: Минометчиков 13, Решетская 51 (ДМБ № 9), Решетская 55 (7 ключей), п. Шувакиш Школьная,4
Кировский: Первомайская,71б,
Верх-Исетский: п. Медный Медная 1
Чкаловский: п.Рудный Адм.Ушакова 23б, 8 Марта 202, п.Шабровский Садовая 8а, п. Полеводство Животноводов 16а

Второй этап (с 20 по 22 сентября):

Кировский район: Проезжая 173а, Краснодарская 34а,
Орджоникидзевский: п.Садовый Верстова 2а
Октябрьский: Петропаловская, 45а,
Железнодорожный: Кишиневская 56, Коуровская 22, п. Шувакиш, Привокзальная 17
Чкаловский: Окраинная 48 ТЭЦ-19, Жуковского 1, Алтайская 64а
Верх-Исетский: п. Широкая речка Удельная 8б, Московский тракт 22км
Ленинский: Складской 4

Третий этап (с 23 по 25 сентября):

Железнодорожный район: п. Северка, Мира 27а, п. Северка, Стрелочников 6, п. Северка, Комсомольская 16а
Октябрьский: Аграрная 67а, Бахчиванджи 40, п. Исток, Ремонтный 10, Каменотесов 11а (основная), Базовый 62
Кировский: Мурзинская 1, Изоплитная,23а
Чкаловский : п. Широкая речка, КЭЧ, ст. Сысерть, ул. Школьная, 9а, п. Горный щит Ленина 50, п. Широкая речка Центральная 12б, Бисертская, 132, Елиз.шоссе 3
Верх-Исетский: Московский тракт 11км
Орджоникидзевский: Стачек 29

© «Вечерние Ведомости»

 


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