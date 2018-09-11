Екатеринбуржцу, ударившему по голове сотрудника полиции, дали два года

13:19 | 13.09.2018

Ранее судимый екатеринбуржец приговорен к двум годам в колонии строгого режима за применение насилия в отношении представителя власти.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, сотрудники полиции собирались доставить мужчину в отдел полиции за совершение мелкого хулиганства. Уже в автомобиле он набросился на полицейского, ударил его по голове рукой и ногой.



Ранее екатеринбуржец был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, а также за разбойное нападение. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы.