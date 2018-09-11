В Екатеринбурге фиксируются новые случаи заболевания менингитом

12:12 | 13.09.2018

7x7-journal.ru

В гимназии № 5 Екатеринбурга зафиксировано 9 случаев заболевания менингитом. Ранее сообщалось о четырех заболевших. Дети госпитализированы. Напомним, что гимназия закрыта до 21 сентября, проводится эпидемиологическое расследование.



В школе № 171 подозрение на менингит у двух учеников. Классы, где выявлены заболевшие, закрыты на карантин.



СМИ сообщают о случаях заболевания менингитом еще в двух школах — № 52 и № 167.



Напомним, что прокуратура проводит проверку по факту вспышки инфекции в гимназии № 5.