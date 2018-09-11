Роспотребнадзор выявил нарушения в деятельности предприятия, обеспечивающего водоснабжение уральского поселка

11:52 | 13.09.2018

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Роспотребнадзор провел проверку МКП «Энергокомплекс». Предприятие занимается обеспечением водоснабжения и водоотведения поселка Белокаменный Асбестовского городского округа.



По результатам проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой и очищенной сточной воде. Также установлены факты незащищенности водопроводных сооружений. Кроме того, предприятие не проводило мероприятия по уничтожению грызунов и насекомых.



Внесено представление об устранении нарушений, предприятие оштрафовано.



«По выявленным нарушениям МКП «Энергокомплекс» привлечено к административной ответственности по статьям 6.3, 6.4 и 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 40 000 рублей», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.