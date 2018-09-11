Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 11 сентября 2018 года

11:31 | 13.09.2018

За прошедшие сутки с 08:00 11.09.2018 до 08:00 12.09.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 146 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 100 противоправных деяний. Из них одно разбойное нападение, 22 кражи чужого имущества, восемь фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло восемь ДТП с пострадавшими.



За минувшие сутки на территории области проведено 6 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 1270 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 38 сотрудников полиции, 10 представителей частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.