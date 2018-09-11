Евгений Куйвашев подвел итоги выборов 9 сентября

11:13 | 13.09.2018

Единый день голосования 9 сентября прошел в Свердловской области в полном соответствии с законодательством, с хорошим накалом конкурентной борьбы, без серьезных нарушений, способных повлиять на результат голосования, заявил на заседании правительства губернатор Евгений Куйвашев.



«В минувшее воскресенье, 9 сентября, в регионе завершился большой электоральный цикл, сформировавший вертикаль власти. В единый день голосования состоялись выборы представительных органов местного самоуправления в 15 муниципальных образованиях, в трех сельских поселениях прошли выборы глав. Свыше 320 тысяч избирателей приняли участие в голосовании», — сказал глава региона.



«Единая Россия» получила почти 70 % депутатских мандатов (82 мандата) и улучшила свои результаты в Екатеринбурге по сравнению с электоральным циклом 2013 года, набрав 31,57 % голосов избирателей.



Напомним, что на выборах в гордуму Екатеринбурга «Единая Россия» получила 19 мандатов, «Справедливая Россия» — 7 мандатов, КПРФ — 6 мандатов, ЛДПР — 3 мандата и партия «Яблоко» — 1 мандат.