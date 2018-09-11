Свердловская прокуратура проводит проверку по факту разрыва селезенки у девочки в детском саду

10:51 | 13.09.2018

tsargrad.tv

Прокуратура проводит проверку в МКДОУ «Детский сад № 6 «Журавлик» в селе Черемисское Режевского района, где 11 сентября травму получила одна из воспитанниц — девочка 2012 года рождения.



По предварительной информации, во время прогулки девочка побежала за мячом, запнулась и упала на землю. В связи с ухудшением состояния ребенка доставили сначала в больницу Режа, затем в Екатеринбург. Предварительный диагноз — «разрыв селезенки».



«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка по факту ненадлежащего контроля со стороны сотрудников дошкольного учреждения за воспитанниками детского сада, в частности воспитателя», — отмечают в пресс-службе свердловской прокуратуры.