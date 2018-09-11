На площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» стартует Евразийский фестиваль современного искусства

10:32 | 13.09.2018

expoline-ekb.ru

Сегодня в Екатеринбурге стартует Третий Евразийский фестиваль современного искусства. Он пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и продлится до 16 сентября.



В ход фестиваля состоятся открытые лекции, семинары, мастер-классы, творческие встречи. Посетить их могут все желающие.



В этом году посетителям представят «современную классику» – произведения искусства, созданные известными современными художниками, работающими в традиционных стилях и направлениях живописи, графики и скульптуры.