Еще один случай заболевания менингитом выявлен в екатеринбургской школе

10:16 | 13.09.2018

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Еще один случай заболевания менингитом выявлен в школе №171 Екатеринбурга. По словам родителей, заболевших может быть больше, один случай на данный момент подтвержден.



Ранее стало известно, что в гимназии № 5 заболело четыре ребенка – ученицы 8-го класса. Сейчас гимназия закрыта до 21 сентября, дети переведены на дистанционное обучение. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Свою проверку также проводит прокуратура.