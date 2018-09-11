Судебные приставы из Екатеринбурга во время похода спасли девушку в горах

10:03 | 13.09.2018

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Группа судебных приставов из Екатеринбурга (Анна Никитина, Наира Гевондян, Надежда Захарова, Александр Кощеев и Наталья Юркевич) отправились в поход в природный парк Иремель и встретили на тропе туристов из Уфы, которые не могли продолжать следовать по маршруту, так как девушка из их группы повредила ногу и не могла передвигаться.



Екатеринбургские приставы, несмотря на позднее время и проливной дождь, вернулись к контрольно-пропускному пункту и вызвали бригаду спасателей. В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.