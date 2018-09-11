В Первоуральске виновник смертельного ДТП осужден на три года

09:32 | 13.09.2018

regnum.ru

В Первоуральске на три года в колонии-поселении осужден Ленар Дельмухаметов 1967 года рождения. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.



ДПТ произошло 24 августа 2017 года в районе 320-го км автодороги Пермь — Екатеринбург. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Дельмухаметов, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом общей длиной 16 метров, совершил запрещенный правилами поворот налево через дорожную разметку. В результате грузовик столкнулся с мотоциклом, водитель которого погиб на месте. После аварии Дельмухаметов скрылся.



«Уголовное дело рассмотрено судом в общем порядке. Подсудимый вину не признал, выдвинул версию о том, что не видел мотоциклиста при совершении запрещенного поворота через двойную сплошную линию дорожной разметки, а значит, считает себя невиновным», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.