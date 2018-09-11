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01:07 | 13.09.2018
Фото: Первый канал
Детям-сиротам из Ивделя купят новые квартиры. Прошлогодняя «госзакупка» вылилась в скандал
Согласно техническому заданию, размер общей площади жилого помещения должен составлять не менее 33 кв. м, квартира не должно требовать дополнительного ремонта и должна быть пригодна для немедленной эксплуатации.
О молодой семье Пшеничниковых из Ивделя, которая отравилась канцерогенными химическими веществами после заселения в квартиру, предоставленную государством, стало известно в ноябре 2017 года. Пшеничниковы стали клиентами больницы после того, как в августе 2017 года заселились в выделенную государством квартиру по улице Механошина. Спустя две недели после новоселья у супруги Алексея Пшеничникова, Марии, стали неметь конечности, аналогичные симптомы стали проявляться у их дочери Алены и главы семейства. После звонка в скорую девочку и женщину отправили в реанимацию (ребенок побледнел, губы побелели), мужчину — в терапевтическое отделение.
У всех членов семьи на анализ были взяты пробы мочи, в которых были выявлены вещества, которые используются при изготовлении синтетических наркотиков. После этого Алексей Пшеничников обратился к местный отдел Роспотребнадзора, который взял пробы воздуха в квартире. В результате проведенных исследований было установлено превышение допустимого содержания вредных веществ в воздухе. Содержание бензола (сильный канцероген) было превышено в 6,3 раза, этенилбензола — в 7,2 раза. Как вещества могли попасть в квартиру, доподлинно не известно. Предположительно, при строительстве дома, который был построен в 2014 году, либо при отделке помещения применялись некачественные стройматериалы.
Известно, что дом был построен по заказу ГКУ «Фонд жилищного строительства» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках областной целевой программы.
Скандал вышел на федеральный уровень, на Первом канале в эфир вышла передача «Мужское/Женское».
После разразившегося скандала Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Фонд жилищного строительства между тем, обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к редакции издания «Вечерние ведомости» и к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину, который встал на защиту молодой семьи Пшеничниковых. В исковом заявлении Фонд просил признать распространенную информацию ответчиками несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию, возложении обязанности опровергнуть несоответствующие действительности сведения. 23 августа суд отказал Фонду в удовлетворении требований. Дело рассматривала судья Савинова Ольга Николаевна. Теперь ей предстоит рассмотреть новый иск Фонда – теперь уже к самой семье Пшеничниковых, Дмитрию Ионину и Первому каналу. Предварительное заседание назначено на 25 сентября.
© «Вечерние Ведомости»
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01:07 | 13.09.2018
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