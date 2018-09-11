Детям-сиротам из Ивделя купят новые квартиры. Прошлогодняя «госзакупка» вылилась в скандал

01:07 | 13.09.2018

Фото: Первый канал

Фонд жилищного строительства Свердловской области, который в прошлом году стал участником федерального скандала с «наркодомом» в Ивделе, вновь объявил аукционы на приобретение квартир для детей-сирот в городе на севере региона. Согласно сайту госзакупок, Фонд намерен приобрести в Ивделе 9 квартир, максимальная цена одного жилого помещения оценена в 884 тысячи 936 руб. 25 коп. Часть аукционов уже состоялась, другая состоится 24 сентября.



Согласно техническому заданию, размер общей площади жилого помещения должен составлять не менее 33 кв. м, квартира не должно требовать дополнительного ремонта и должна быть пригодна для немедленной эксплуатации.



О молодой семье Пшеничниковых из Ивделя, которая отравилась канцерогенными химическими веществами после заселения в квартиру, предоставленную государством, стало известно в ноябре 2017 года. Пшеничниковы стали клиентами больницы после того, как в августе 2017 года заселились в выделенную государством квартиру по улице Механошина. Спустя две недели после новоселья у супруги Алексея Пшеничникова, Марии, стали неметь конечности, аналогичные симптомы стали проявляться у их дочери Алены и главы семейства. После звонка в скорую девочку и женщину отправили в реанимацию (ребенок побледнел, губы побелели), мужчину — в терапевтическое отделение.



У всех членов семьи на анализ были взяты пробы мочи, в которых были выявлены вещества, которые используются при изготовлении синтетических наркотиков. После этого Алексей Пшеничников обратился к местный отдел Роспотребнадзора, который взял пробы воздуха в квартире. В результате проведенных исследований было установлено превышение допустимого содержания вредных веществ в воздухе. Содержание бензола (сильный канцероген) было превышено в 6,3 раза, этенилбензола — в 7,2 раза. Как вещества могли попасть в квартиру, доподлинно не известно. Предположительно, при строительстве дома, который был построен в 2014 году, либо при отделке помещения применялись некачественные стройматериалы.



Известно, что дом был построен по заказу ГКУ «Фонд жилищного строительства» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках областной целевой программы.



Скандал вышел на федеральный уровень, на Первом канале в эфир вышла передача «Мужское/Женское».



После разразившегося скандала Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».



Фонд жилищного строительства между тем, обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к редакции издания «Вечерние ведомости» и к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину, который встал на защиту молодой семьи Пшеничниковых. В исковом заявлении Фонд просил признать распространенную информацию ответчиками несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию, возложении обязанности опровергнуть несоответствующие действительности сведения. 23 августа суд отказал Фонду в удовлетворении требований. Дело рассматривала судья Савинова Ольга Николаевна. Теперь ей предстоит рассмотреть новый иск Фонда – теперь уже к самой семье Пшеничниковых, Дмитрию Ионину и Первому каналу. Предварительное заседание назначено на 25 сентября.