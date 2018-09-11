Жителей Екатеринбурга призывают на один день отказаться от личных автомобилей

23:23 | 12.09.2018

moi-goda.ru

Столица Урала присоединится к Европейской неделе мобильности. В рамках международной солидарности с пешеходами и природой екатеринбуржцам предлагается отказаться от личных автомобилей.



Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, международная акция, призванная обратить внимание горожан на экологическую обстановку, будет проходить с 16 по 22 сентября. В эти дни горожанам рекомендуют рассмотреть альтернативные варианты передвижения: немоторизованные виды транспорта или пешеходные прогулки.



Поддержать акцию можно будет в пятницу, 21 сентября, выбрав в качестве способа передвижения велосипеды, самокаты и общественный транспорт или дойдя до работы или учёбы на своих двоих. Планируется, что в акции примут участие муниципальные служащие администрации города.