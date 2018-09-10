В Екатеринбурге бывшего высокопоставленного борца с коррупцией осудили на 2,5 года за взятку

17:21 | 12.09.2018

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего начальника подразделения противодействия коррупции городского УМВД Игоря Гайдакевич-Соколюка к двум с половиной годам в колонии общего режима со штрафом в 220 тысяч рублей. Его признали виновным в получении взятки и покушении на мошенничество.



Напомним, что Игорь Гайдакевич-Соколюк был задержан 8 ноября 2017 года оперативниками управления «М» УФСБ России по Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 9 сентября 2017 года Гайдакевич-Соколюк через посредника получил от жителя Екатеринбурга 100 тысяч рублей за остановку и изъятие транспортного средства с прицепом и грузом, а также за организацию проверки двух коммерческих компаний.



В октябре 2017 года Гайдакевич-Соколюк предложил жителю Екатеринбурга передать ему 500 тысяч рублей для взятки сотрудникам УМВД на транспорте. Таким образом полицейский обещал прекратить уголовное преследование в отношении мужчины.



21 ноября 2017 года Гайдакевич-Соколюк был уволен по отрицательным мотивам за поступок, порочащий честь представителя органов внутренних дел.