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16:42 | 12.09.2018

пресс-служба УрФУ

В Екатеринбурге протестировали разработку УрФУ — «канатоход» для диагностики ЛЭП

В Екатеринбурге, на полигоне учебного центра ОАО «МРСК Урала», прошли испытания роботизированного комплекса «Канатоход», созданного учеными Уральского федерального университета.

Напомним, что система «Канатоход», не имеющая аналогов в мире, позволяет дистанционно определять места возможных повреждений на линиях электропередачи, что снижает время диагностики более чем в десять раз.

«Я считаю, что мы поработали продуктивно — проверили летные характеристики и управляемость платформ с диагностической аппаратурой, работоспособность приборов, возможность установки датчиков на трос. В ближайших планах по развитию устройства — работа над автоматической стыковкой „Канатохода" с тросом линии электропередачи», — отметил руководитель «Лаборатории будущего» УрФУ Александр Лемех.

Ранее сообщалось, что «Канатоход» будет внедрен в государственной энергетической компании, обеспечивающей электро- и водоснабжение в Дубае. Тестирование пройдет в середине сентября.

© «Вечерние Ведомости»

 


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