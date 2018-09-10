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15:46 | 12.09.2018
fondnika.ru
Прокуратура начала проверку по факту вспышки вирусной инфекции в екатеринбургской гимназии
«Прокуратура г. Екатеринбурга организовала проверку в связи поступившей информацией об обращении за медицинской помощью 4 учениц МБОУ Гимназия № 5 г. Екатеринбурга», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, четыре ученицы 8 класса заболели менингитом. Точный диагноз будет установлен по результатам исследований.
Сейчас гимназия закрыта до 21 сентября, дети переведены на дистанционное обучение. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.
«Отобран материал для лабораторных исследований, проведена дезинфекция помещения, где занимались заболевшие, и мест общего пользования», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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