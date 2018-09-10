Градсовет при губернаторе принял решение о начале строительства Храма святой Екатерины

Храм святой Екатерины у Театра драмы в Екатеринбурге начнут строить уже в этом году, чтобы успеть к 300-летию города в 2023 году, об этом стало известно в ходе заседания градостроительного совета при губернаторе Свердловской области.Во время заседания митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выразил недовольство затягиванием начала строительства.«Четыре года потребовалось католической Испании, чтобы построить храм в русско-византийском стиле в Мадриде. А мы в это время обнимаем пруды, боготворим фонтан (фонтан «Каменный цветок» – Прим.) и проводим совещания», - цитирует митрополита «МК-Урал».Напомним, что храм планировали построить в акватории Городского пруда на насыпном острове, но из-за недовольства жителей место строительства перенесли на площадку перед Театром драмы.Ранее на сайте областного Минстроя был опубликован проект храма. Его высота вместе с крестом составит 66 метров (3 этажа).