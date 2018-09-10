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15:27 | 12.09.2018
primamedia.ru
Конференция свердловской Юнармии оказалась для избранных: на мероприятие не пустили представителя СМИ
О том, что конференция будет проведена, ранее стало известно редакции интернет-газеты «Вечерние ведомости». Для того чтобы узнать, как получить аккредитацию на мероприятие, корреспондент издания «Вечерние ведомости» Ксения Нигамаева связалась с пресс-службой ЦВО за день до проводимого мероприятия. «Сначала представитель пресс-службы ЦВО заявил, что не имеет никакой информации о предстоящем слете, а затем, когда я созвонилась с пресс-службой спустя полчаса, мне сообщили, что «разобрались по своим каналам», о мероприятии узнали, а чтобы на него попасть, надо связаться с региональным штабом Юнармии, что я и сделала», – рассказывает Нигамаева.
По информации корреспондента СМИ, и.о. начальника регионального штаба Юнармии Алексей Федоров отметил, что мероприятие, проводимое в областном военкомате, никак не связано с свердловским штабом Юнармии, так как слет участников Юнармии по выборам нового начальника штаба запланирован на 30 октября, но официальный документ о том, что корреспондент «Вечерних ведомостей» может присутствовать на мероприятии Юнармии, предоставил.
«Сегодня я и Алексей Федоров приехали на конференцию Юнармии, но нас не пустили внутрь, аргументировав это «Востоком-2018» – военными учениями. Однако по какой тогда причине на данном мероприятии присутствовали общественники, если военные учения действительно проходят – непонятно, – рассказывает Ксения Нигамаева. – Когда я обратилась к дежурному военкома, который меня, собственно, и не пустил, с просьбой предоставить документ, согласно которому сейчас действительно проходят учения и представителя СМИ действительно могут не пустить в здание военкома, тот ничего не показал, сказал, что у него есть «высшее командование», а то, что данные действия являются покушением на свободу слова, видимо, все равно».
По словам корреспондента «Вечерних ведомостей», она также связывалась с директором департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких, которая заявила, что организацией данного мероприятия не занималась, дескать, его организатором является региональный штаб Юнармии, но на вопрос, адресованный Глацких, как конференция может быть организована региональным штабом, если на мероприятие не пустили и.о. начальника регионального штаба Юнармии, ответа, кроме «У меня нет времени», получить не удалось.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» Ксения Нигамаева уже обратилась за помощью в региональное отделение Союза журналистов России. Напомним, что, согласно ст. 47 «Закона о СМИ», журналист имеет право «посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы» и «получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну».
Подробную информацию о случившемся наше издание опубликует чуть позже.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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