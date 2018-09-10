Бывший сотрудник ГИБДД Заречного заплатит штраф за инсценировку ДТП

14:36 | 12.09.2018

autonews.ru

30-летний бывший сотрудник ДПС ГИБДД МО МВД России «Заречный» признан виновным в мошенничестве в сфере страхования и служебном подлоге.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, сотрудник ГИБДД инсценировал ДТП со своим автомобилем Toyota Camry, чтобы получить страховую выплату. Документы о фиктивной аварии были составлены от имени другого инспектора ДПС. На фото был изображен автомобиль подсудимого и стоящая вплотную «Ока». Страховая компания выплатила мужчине более 40 тысяч рублей.



В итоге суд назначил бывшему сотруднику ГИБДД наказание в виде штрафа на 190 тысяч рублей. В ходе следствия мужчина возместил причиненный ущерб.